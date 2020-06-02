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Чернышенко: поддержку от государства получат 55 общероссийских спортивных федераций

Эти организации реализуют социальные проекты
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. В реестр Министерства спорта РФ для поддержки государством включены 55 общероссийских спортивных федераций. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Во вторник Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и министр культуры РФ Ольга Любимова проводят брифинг по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта. Ограничительные меры были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Поддержу получат и некоммерческие организации, которые реализуют социальные проекты. В реестр Минспорта включено 87 таких организаций, в том числе 55 общероссийских спортивных федераций", - сказал Чернышенко.

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