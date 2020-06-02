Футболист тульского "Арсенала" Бауэр вернется в расположение команды в конце недели

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Немецкий защитник тульского "Арсенала" Роберт Бауэр присоединится к клубу 6 или 7 июня. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Гурам Аджоев.

25-летний Бауэр провел в текущем сезоне за "Арсенал" 16 матчей. Футболист, как и остальные иностранные игроки и сотрудники клубов Российской премьер-лиги, получил разрешение на возвращение в Россию для участия в тренировочном процессе перед возобновлением чемпионата. Все остальные иностранные игроки "Арсенала" уже готовятся к возобновлению сезона.

"Он прилетает только 6-7 июня, поскольку сейчас не летают самолеты. РФС (Российский футбольный союз - прим. ТАСС) помог все организовать. Дай бог, все будет нормально, он доберется через Белоруссию", - сказал Аджоев.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Исполком РФС 15 мая принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил во вторник, что чемпионат возобновится 19 июня.