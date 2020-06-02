Правление СБР объяснило причины проведения внеочередных выборов главы организации

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость".

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

"Основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции, являются управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов России, вызванные действиями его президента", - говорится в сообщении.

Опубликованы 12 пунктов, описывающие, по мнению правления СБР, нынешнее положение дел в организации. В частности, президенту СБР вменяется отсутствие контроля над текущей ситуацией и оторванность от решения задач, стоящих перед биатлонным союзом.

Решение о проведении внеочередной конференции было принято большинством членов правления СБР в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с главой СБР Владимиром Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон. Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года.