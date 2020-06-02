Болельщики признали гол Павлюченко чехам на Евро-2012 лучшим в истории сборной РФ на ЧЕ

ТАСС, 2 июня. Гол форварда Романа Павлюченко в ворота сборной Чехии на Евро-2012 признан болельщиками лучшим в истории сборной России на чемпионатах Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

В голосовании были представлены пять вариантов, среди которых также оказались два гола Андрея Аршавина, забитые в 2008 году сборным Швеции и Нидерландов, забитый мяч Павлюченко на том же турнире в ворота команды Нидерландов и гол Василия Березуцкого в ворота сборной Англии на турнире 2016 года.

Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2012 года против команды Чехии завершился победой российской сборной со счетом 4:1. Помимо Павлюченко, в составе российской команды дубль сделал Алан Дзагоев, еще один мяч забил Роман Широков. По итогам группового этапа сборная России не сумела выйти в плей-офф (во втором туре команда сыграла вничью со сборной Польши со счетом 1:1, в третьем туре уступила сборной Греции со счетом 0:1).