ФХР разработала рекомендации по возвращению к тренировкам после перерыва

ТАСС, 2 июня. Федерация хоккея России (ФХР) представила методические рекомендации по возвращению к тренировкам после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Рекомендации ФХР содержат десять правил, касающихся организации тренировочного процесса после долгой вынужденной паузы для хоккеистов трех возрастных групп: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-16 лет. Определены первоочередные задачи для тренеров в этот период. Разработкой занималась экспертная группа ФХР, в состав которой вошли высококвалифицированные тренеры, спортивные врачи и психологи.

Из-за пандемии на территории России досрочно были завершены все профессиональные хоккейные турниры, включая Континентальную хоккейную лигу и Высшую хоккейную лигу. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037.