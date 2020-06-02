По футбольной модели. Чернышенко и Матыцин рассказали о планах выхода спорта из пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Работа по возобновлению тренировочного процесса сборных России на базах началась с 25 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин во вторник рассказали о дальнейших планах выхода спортивной сферы из пандемии. В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое". В июне планируется открытие еще четырех баз для национальных команд. Региональные базы начали работать уже в 10 субъектах страны.

"Общее количество участников сборов составит более тысячи человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев. Мы входим в привычный ритм жизни. Это важно не только для спортивного сообщества, но и для всех жителей нашей страны", - отметил Матыцин. Индивидуальные занятия физической культурой на открытом воздухе можно проводить уже на первом этапе снятия ограничений. На данном этапе в настоящее время находятся 35 регионов страны. Ограничения на занятия спортом будут сниматься постепенно. Продолжают оставаться закрытыми около 320 тыс. спортивных сооружений. "Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех. Отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных турниров. Почти 20 тыс. профессиональных спортсменов были лишены возможности тренироваться, а в любительском спорте ограничения коснулись более 3 млн спортсменов и почти 95 тыс. тренеров", - сказал Чернышенко. Первым после пандемии массовым мероприятием министерство спорта планирует сделать День физкультурника 8 августа. По словам Матыцина, на вторую половину 2020 года запланированы соревнования по баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч", в котором должны принять участие 80 тыс. спортсменов разных возрастов. Возобновление международных стартов Из-за пандемии были отменены или перенесены многие международные соревнования, которые должны были состояться в России. Самыми значимыми из них являются чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве и чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске. Мировое первенство по бенди перенесено на октябрь. Ранее первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики Сергей Сырцов сообщил ТАСС, что континентальное первенство предварительно запланировано на период с 28 октября по 8 ноября.

Были отменены этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок, международные соревнования "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин, этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, международные соревнования по лыжному двоеборью и финал Кубка Европы среди юниоров по шорт-треку. Чемпионат мира среди юниоров по скалолазанию, который должен был пройти в Воронеже, перенесен на следующий год. Взрослое континентальное первенство по этому виду спорта может пройти в конце ноября в Москве. Первым крупным международным спортивным мероприятием после пандемии коронавируса в России могут стать Игры стран Содружества Независимых Государств. Их планируется провести в Казани в первой декаде сентября. В них планируется участие 11 стран, более 2,5 тыс. участников по 21 виду спорта. "Надеюсь, эти Игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я еще раз хотел бы отметить: это яркий пример того, насколько Россия в сложных условиях может организовывать мультиспортивные международные соревнования. Это пример преодоления пандемии", - подчеркнул Матыцин. Возвращение футбола и хоккея Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат страны в июне. Во вторник было опубликовано расписание оставшихся туров сезона-2019/20.