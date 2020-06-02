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Влияние коронавируса на спорт

По футбольной модели. Чернышенко и Матыцин рассказали о планах выхода спорта из пандемии

Первым массовым мероприятием министерство спорта планирует сделать День физкультурника 8 августа
Министр спорта России Олег Матыцин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Работа по возобновлению тренировочного процесса сборных России на базах началась с 25 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин во вторник рассказали о дальнейших планах выхода спортивной сферы из пандемии.

В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое". В июне планируется открытие еще четырех баз для национальных команд. Региональные базы начали работать уже в 10 субъектах страны.

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"Общее количество участников сборов составит более тысячи человек, 800 из них представляют летние виды спорта. К занятиям приступят более 100 паралимпийцев. Мы входим в привычный ритм жизни. Это важно не только для спортивного сообщества, но и для всех жителей нашей страны", - отметил Матыцин.

Индивидуальные занятия физической культурой на открытом воздухе можно проводить уже на первом этапе снятия ограничений. На данном этапе в настоящее время находятся 35 регионов страны. Ограничения на занятия спортом будут сниматься постепенно. Продолжают оставаться закрытыми около 320 тыс. спортивных сооружений.

"Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех. Отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных турниров. Почти 20 тыс. профессиональных спортсменов были лишены возможности тренироваться, а в любительском спорте ограничения коснулись более 3 млн спортсменов и почти 95 тыс. тренеров", - сказал Чернышенко.

Первым после пандемии массовым мероприятием министерство спорта планирует сделать День физкультурника 8 августа. По словам Матыцина, на вторую половину 2020 года запланированы соревнования по баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч", в котором должны принять участие 80 тыс. спортсменов разных возрастов.

Возобновление международных стартов

Из-за пандемии были отменены или перенесены многие международные соревнования, которые должны были состояться в России. Самыми значимыми из них являются чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве и чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске. Мировое первенство по бенди перенесено на октябрь. Ранее первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики Сергей Сырцов сообщил ТАСС, что континентальное первенство предварительно запланировано на период с 28 октября по 8 ноября.

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Были отменены этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок, международные соревнования "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин, этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, международные соревнования по лыжному двоеборью и финал Кубка Европы среди юниоров по шорт-треку. Чемпионат мира среди юниоров по скалолазанию, который должен был пройти в Воронеже, перенесен на следующий год. Взрослое континентальное первенство по этому виду спорта может пройти в конце ноября в Москве.

Первым крупным международным спортивным мероприятием после пандемии коронавируса в России могут стать Игры стран Содружества Независимых Государств. Их планируется провести в Казани в первой декаде сентября. В них планируется участие 11 стран, более 2,5 тыс. участников по 21 виду спорта.

"Надеюсь, эти Игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача. Я еще раз хотел бы отметить: это яркий пример того, насколько Россия в сложных условиях может организовывать мультиспортивные международные соревнования. Это пример преодоления пандемии", - подчеркнул Матыцин.

Возвращение футбола и хоккея

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат страны в июне. Во вторник было опубликовано расписание оставшихся туров сезона-2019/20.

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23-й тур, который станет первым после возобновления сезона, стартует 19 июня матчем между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". В центральной встрече тура 20 июня сыграют московский ЦСКА и петербургский "Зенит". Столичное дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоится в 25-м туре 30 июня. Завершится чемпионат 22 июля.

28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей в присутствии зрителей, заполняемость трибун не должна превышать 10%. Болельщики смогут посещать матчи чемпионата России и Олимп - Кубка России только в масках и перчатках.

"Возобновление чемпионата Российской премьер-лиги - наша общая победа, эту модель мы будем рекомендовать для других видов спорта. Будут соблюдены все требования Роспотребнадзора, исключительно важным является здоровье спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей, приход на стадион которых пока, к великому сожалению, будет ограничен. Но я думаю, что болельщики отнесутся с пониманием", - сказал Матыцин.

Чернышенко сообщил, что из-за ограничений на присутствие болельщиков на матчах ведутся переговоры о показе игр на федеральных телеканалах. В настоящий момент все матчи чемпионата России можно смотреть на премиальном телеканале "Матч Премьер". Несколько игр тура показываются на "Матч ТВ". Как сообщает газета "Спорт-Экспресс", Первый канал готов показывать отдельные матчи РПЛ, но с таким предложением к ним пока никто не обращался.

С 1 августа будет возобновлен чемпионат России по мини-футболу в формате плей-офф. Проведение предсезонных турниров по хоккею и баскетболу, по словам Чернышенко, также может начаться с августа. Федерация хоккея России уже представила методические рекомендации по возвращению к тренировкам после перерыва. Некоторые клубы Континентальной хоккейной лиги опубликовали планы подготовки к новому сезону, которую планируется начать с середины июля.

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Чернышенко, Дмитрий НиколаевичМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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