Всех футболистов чемпионата Словении протестируют на коронавирус перед его возобновлением

ЛЮБЛЯНА, 2 июня. /ТАСС/. Всех игроков команд высшего дивизиона чемпионата Словении по футболу протестируют на наличие коронавируса перед запланированным на 5 июня возобновлением сезона. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Словении.

"В пятницу возобновятся игры 26-го тура чемпионата Словении по футболу, - отмечается в заявлении. - Но перед тем, как игроки смогут услышать свисток рефери, им предстоит пройти обязательное тестирование на коронавирус".

Сдать анализы предстоит всем игрокам, заявленным на матчи словенского первенства, судьям, а также сотрудникам клубов, присутствующим на скамейке запасных во время игр. Оплату процедур возьмет на себя футбольный союз, тестирование необходимо будет пройти в среду.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных в стране возросло до 1 475, умерли 109 человек. Большая часть заразившихся находится на самоизоляции.

Премьер-министр Янез Янша объявил об окончании вспышки коронавируса в стране 15 мая, а 1 июня правительство прекратило действие режима эпидемии на территории страны. Теперь границы Словении открыты для туристов из стран ЕС. Снова работают рестораны и бары, предприятия турсферы, разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 200 человек.