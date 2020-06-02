Футболист ЦСКА Ахметов сообщил, что он успешно перенес операцию на плече

ТАСС, 2 июня. Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенес операцию на левом плече. Об этом футболист написал в Instagram.

"Надеюсь, больше вылетать не будет, - написал 22-летний Ахметов. - Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место, операция прошла быстро и легко. Моя признательность за ваше тепло, чувствую его даже в Германии".

В нынешнем сезоне Ахметов провел за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи. За московский клуб полузащитник выступает с лета 2018 года, когда он перешел из казанского "Рубина". За это время он провел в составе ЦСКА 60 матчей, в которых смог четыре раз поразить ворота соперника и отдать семь голевых передач. Вместе с московским клубом Ахметов стал обладателем Суперкубка России 2018 года.

За сборную России Ахметов провел семь матчей.

Во вторник Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание оставшихся туров сезона-2019/20, который возобновится 19 июня. Первый матч после паузы ЦСКА проведет 20 июня - на домашнем стадионе москвичи сыграют с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков после 22 матчей.