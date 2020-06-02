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Влияние коронавируса на спорт

Все тесты на коронавирус фигуристов группы Плющенко показали отрицательный результат

Спортсмены заехали на базу "Юг-Спорт" в Кисловодске 1 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Все тесты фигуристов группы Евгения Плющенко на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом Плющенко сообщил ТАСС.

Группа Плющенко, в которую входит бронзовый призер чемпионата Европы - 2020 Александра Трусова, заехала на базу "Юг-Спорт" в Кисловодске 1 июня.

"У нас все хорошо. У всех тесты отрицательные", - сказал Плющенко.

Спортсмены проживают изолированно в номерах по одному человеку в первом корпусе семиэтажной гостиницы. Тестирование спортсменов произведено сразу же по приезде специалистами подразделения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, расположенного на территории базы, в специально отведенной стерильной комнате в гостинице. Сейчас они находятся на семидневной самоизоляции до повторного анализа.

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Влияние коронавируса на спорт
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