Прокуратура Швейцарии закрыла дело о продаже телеправ в отношении Блаттера

ТАСС, 2 июня. Швейцарская прокуратура закрыла одно из двух дел в отношении бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. Об этом сообщает AFP.

Прокуратура завершила производство по делу о злоупотреблении полномочиями, которое было открыто в 2015 году. 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом о продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов, который якобы был невыгоден ФИФА. Отмечалось, что Блаттер действовал против интересов организации при заключении данного соглашения.

"Я был официально проинформирован сегодня, что прокурор постановил, согласно решению от 22 мая, прекратить расследование дела о телевизионных правах, - заявил 84-летний Блаттер. - Я рад узнать об этом решении, оно было принято спустя ровно пять лет после того, как я ушел с поста президента ФИФА".

В ФИФА заявили, что пока не получали официального уведомления по данному делу. Сообщается, что у ФИФА есть десять дней, чтобы оспорить решение прокуратуры в федеральном уголовном суде Швейцарии.

Другое дело, по которому Блаттер обвиняется в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета руководившего в то время Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, остается в силе.

Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.