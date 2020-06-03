Член Зала славы НБА Уэс Анселд умер в возрасте 74 лет

ТАСС, 3 июня. Член Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита Уэс Анселд скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба "Вашингтон", за который играл центровой.

Анселд долгое время испытывал проблемы со здоровьем. Ему также был поставлен диагноз пневмония.

"Те из нас, кому посчастливилось проводить время с Уэсом, знали его как щедрого и рассудительного человека, чья сильная воля сочеталась с его страстью и стремлением вдохновлять других", - сказал генеральный директор "Вашингтона" Томми Шеппард. - Уникальные физические данные, бесспорный талант и безупречное поведение вселяли страх в его противников по НБА. Однако запомнят Анселда как наставника, лидера и друга".

Анселд выступал за "Вашингтон" с 1968 по 1981 года, в 1978 году он стал чемпионом НБА, а в сезоне-1968/69 получил приз самому ценному игроку. В 1988 году Анселд был включен в баскетбольный Зал славы, позднее НБА включила его в список 50 лучших игроков в истории ассоциации.