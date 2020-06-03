{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

СМИ: сезон НБА должен завершиться не позднее 12 октября

Турнир планируют возобновить 31 июля
Описание
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 3 июня. Седьмой матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2019/20 должен пройти не позднее 12 октября. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что руководство ассоциации планирует возобновить сезон 31 июля в формате из 22 команд. По информации Войнаровски, в этом случае крайней датой завершения сезона станет 12 октября.

Все матчи пройдут в Орландо. Окончательное решение будет принято в четверг на заседании руководства НБА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Футбол в России
СМИ: ЦСКА может приобрести футболиста сборной Канады Ларина
Нападающий согласовал контракт с российским клубом и будет получать около €1,7 млн
Читать полностью