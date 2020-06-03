СМИ: сезон НБА должен завершиться не позднее 12 октября

ТАСС, 3 июня. Седьмой матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2019/20 должен пройти не позднее 12 октября. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что руководство ассоциации планирует возобновить сезон 31 июля в формате из 22 команд. По информации Войнаровски, в этом случае крайней датой завершения сезона станет 12 октября.

Все матчи пройдут в Орландо. Окончательное решение будет принято в четверг на заседании руководства НБА.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.