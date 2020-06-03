СМИ: следующий сезон чемпионата Италии по футболу может пройти в новом формате

ТАСС, 3 июня. Руководство серии А, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, предполагает введение нового формата розыгрыша турнира в сезоне-2020/21. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Repubblica.

Текущий розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 28 мая министр спорта страны Винченцо Спадафора заявил, что турнир будет возобновлен 20 июня. Последний тур планируют завершить 23 июля.

По информации источника, формат следующего сезона может быть изменен, если чемпионат не начнется до 12 сентября. Команды разделят на две группы по 10 клубов, после чего лучшие коллективы встретятся в плей-офф. Ранее о подобном варианте говорил и глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

"Если мы не начнем до 12 сентября, то придется что-то менять. Есть пункт регламента, который позволяет нам реализовывать различные варианты, однако мы стремимся к тому, чтобы чемпионат проводился в стандартном формате. При необходимости мы можем внедрить новый - группы и плей-офф", - сказал Гравина.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч). Ранее клубы возобновили командные тренировки.

В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Испании - 11 июня, а французское первенство закончилось досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) планируется возобновить 19 июня. 28 мая Роспотребнадзор одобрил рестарт РПЛ, заполняемость трибун не должна превышать 10%.