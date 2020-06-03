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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: футболист чемпионата Японии заражен коронавирусной инфекцией

Сообщается, что игрок принимал участие в групповых тренировках своего клуба

ТАСС, 3 июня. Тест футболиста японского клуба "Нагоя" Му Канадзаки на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается, что игрок принимал участие в групповых тренировках. В клубе считают, что число заражений может быть больше.

Чемпионат Японии был приостановлен после первого тура в феврале из-за пандемии коронавируса. 9 марта сообщалось, что матчи дивизиона возобновятся в начале апреля, 25 марта возобновление было отложено до мая, впоследствии пауза была продлена. 29 мая японское общественное телевидение сообщило, что национальное первенство возобновится 4 июля, матчи будут проходить при пустых трибунах.

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Влияние коронавируса на спорт
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