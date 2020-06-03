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Бокс

Боксеры неоднократно сдадут тесты на коронавирус перед турниром, который пройдет 15 июня

В главном поединке встретятся Харитон Агрба и Александр Подольский

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России неоднократно протестирует на коронавирус боксеров и представителей их команд перед проведением турнира 15 июня. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель генерального секретаря федерации Кирилл Щекутьев.

Боксерское шоу пройдет 15 июня, в главном поединке встретятся Харитон Агрба и Александр Подольский.

"В пятницу федерация представит регламент по проведению соревнований по профессиональному боксу. В настоящий момент он согласовывается с Роспотребнадзором. Основные моменты: проведение турнира без зрителей, неоднократное тестирование боксеров, тренеров и судей, ограничения по еде и многое другое. Он предполагает действие до 15 июля".

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