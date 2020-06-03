Матч "Райо Вальекано" - "Альбасете", прерванный из-за оскорблений Зозули, доиграют 10 июня

ТАСС, 3 июня. Встреча 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании по футболу между "Райо Вальекано" и "Альбасете", прерванная из-за оскорблений фанатами хозяев украинского форварда гостей Романа Зозули, будет доиграна 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Во время первого тайма матча, который проходил 15 декабря 2019 года, болельщики "Райо Вальекано" выкрикивали кричалки с обвинениями в нацизме в адрес 30-летнего нападающего "Альбасете", в частности, фанаты скандировали: "Зозуля, ты нацист". Команды доиграли до перерыва при счете 0:0, футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле на вторую половину встречи.

Зозуля выступает за "Альбасете" с сентября 2017 года, ранее он выступал за "Райо Вальекано". В сезоне-2016/17 украинский нападающий на правах аренды перешел в "Райо Вальекано", однако клуб отменил соглашение Зозули из испанского "Бетиса" из-за недовольства болельщиков команды его ультраправыми политическими взглядами. В частности, болельщики выражали недовольство фотографией нападающего с шарфом, на котором изображен один из идеологов украинского национализма Степан Бандера.

Сезон-2019/20 второго дивизиона чемпионата Испании возобновится матчем "Райо Вальекано" - "Альбасете", команды успели провести 31 тур из 42, матчи 32-го тура пройдут 12-14 июня. Турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Лидером является "Кадис", в активе которого 56 очков. На второй позиции находится "Сарагоса" (55 очков), на третьей - "Альмерия" (50), первые два клуба выходят напрямую в высший дивизион чемпионата Испании, команды, которые займут места с третьего по шестое, сыграют в плей-офф за оставшуюся путевку в высший дивизион. Матчи будут проходить без зрителей.

Ранее стало известно, что высший дивизион чемпионата Испании возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 11 июня матчем "Севилья" - "Бетис".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Испании зафиксировано почти 240 тыс. случаев заражения, более 27 тыс. человек умерли.