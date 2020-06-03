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Футбол в России

Футбольный клуб "Ростов" возобновил групповые тренировки

Занятия проходят в группах не более 15 человек
Футболисты "Ростова" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" возобновил проведение групповых тренировок. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что занятия проходят в группах не более 15 человек.

Во вторник Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание оставшихся туров сезона-2019/20, чемпионат возобновится 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В первом матче "Ростов" в гостях сыграет с "Сочи", встреча пройдет 19 июня, начало матча в 20:00 мск.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков после 22 игр.

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