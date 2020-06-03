СМИ: cовместной церемонии открытия Олимпиады и Паралимпиады в Токио не будет

ТОКИО, 3 июня. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских Игр в Токио отказались от рассмотрения возможности проведения совместных церемоний открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады в следующем году. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

По информации источника, изначально предполагалось, что такой шаг позволит сэкономить порядка $119 млн. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) выступили за проведение раздельных церемоний. В качестве основных аргументов они привели логистические трудности.

В частности, поскольку Паралимпиада проводится на месяц позже Олимпиады, паралимпийским спортсменам пришлось бы приехать в Японию гораздо раньше только для участия в церемонии. Кроме того, возникли бы сложности с правами на проведение телевизионных трансляций.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.