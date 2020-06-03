Российский этап не включен в окончательную версию календаря гоночной серии DTM сезона-2020

Из-за пандемии коронавируса календарь сезона претерпел существенные изменения, в изначальной версии сезон должен был начаться российским этапом на автодроме "Игора Драйв", расположенном под Санкт-Петербургом, заезды должны были пройти с 29 по 31 мая. Позднее было объявлено, что российский этап может быть проведен в конце июля или в октябре, но в итоговую версию календаря сезона он не был включен.

В сезоне будет проведено десять этапов, первый пройдет 10-12 июля на автодроме "Норисринг" в Германии. После этого будет организован этап на бельгийской трассе "Спа-Франкоршам" (1-2 августа), два этапа в Германии на трассе "Лаузицринг" (14-16 августа и 21-23 августа), этап на нидерландском автодроме "Ассен" (4-6 сентября), два этапа на германском автодроме "Нюрбургринг" (11-13 сентября, 18-20 сентября), два этапа на бельгийской трассе "Золдер" (9-11 октября, 16-18 октября), финальный этап сезона пройдет на трассе "Хоккенхаймринг" в Германии (6-8 ноября).

"Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за их терпение, и сейчас мы счастливы, что можем представить хорошо подготовленный и разнообразный календарь, который обещает множество интересных гонок, - отметил руководитель управляющей DTM компании ITR Герхард Бергер. - Это результат общей непростой работы. Нам удалось придумать компактный календарь".

DTM - германская кузовная гоночная серия, которая проводится с 1984 года. С 1996 по 1999 год соревнования не проводились, они возобновились в 2000 году. В последние несколько лет участники гонок традиционно выступали на машинах трех ведущих автопроизводителей Германии - Audi, BMW и Mercedes. Mercedes покинул чемпионат после сезона-2018, на его место пришла компания Aston Martin, но провела в серии только один сезон, в апреле Audi также объявила о том, что покинет серию после сезона 2020 года.

В России этапы DTM проводились на подмосковной трассе Moscow Raceway с 2013 по 2017 год.