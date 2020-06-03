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Кубок президента России по самбо в Москве перенесен с июня на октябрь

Турнир должен был пройти с 4 по 6 июня в Москве

ТАСС, 3 июня. Проведение всероссийских соревнований по самбо на Кубок президента Российской Федерации перенесено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Турнир должен был пройти с 4 по 6 июня в Москве. Планируется, что соревнования будут организованы в октябре 2020 года. Точные даты проведения турнира не сообщаются.

Кубок президента Российской Федерации по самбо проводится с 2007 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 6,2 млн человек, зафиксировано свыше 370 тыс. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случая заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5215.

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