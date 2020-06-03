Шевченко: Всероссийская федерация волейбола в курсе финансовых проблем клуба "Нова"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) осведомлена о финансовых проблемах клуба "Нова". Об этом ТАСС заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.

Ранее стало известно о том, что клуб не выступит в следующем сезоне чемпионата России из-за проблем с финансированием.

"Мы в курсе ситуации. Однако относительно планов клуба по выступлениям в следующем сезоне нас не информировали", - сказал Шевченко.

На данный момент ВФВ не определила календарь на будущий сезон. Соревнования должны начаться в сентябре.