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Шевченко: Всероссийская федерация волейбола в курсе финансовых проблем клуба "Нова"

Ранее стало известно о том, что клуб не выступит в следующем сезоне чемпионата России
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) осведомлена о финансовых проблемах клуба "Нова". Об этом ТАСС заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.

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Ранее стало известно о том, что клуб не выступит в следующем сезоне чемпионата России из-за проблем с финансированием.

"Мы в курсе ситуации. Однако относительно планов клуба по выступлениям в следующем сезоне нас не информировали", - сказал Шевченко.

На данный момент ВФВ не определила календарь на будущий сезон. Соревнования должны начаться в сентябре.

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