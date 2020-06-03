"Хумо" выплатил хоккеистам все задолженности по зарплате

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" выплатил все задолженности по заработной плате игрокам и сотрудникам клуба за март и апрель. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Хумо".

17 апреля "Хумо" объявил о пропуске следующего сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) из-за ситуации с пандемией коронавируса. В этот же день ТАСС сообщили о задолженностях перед хоккеистами за март.

"Задолженности за март и апрель выплачены полностью. Как и ожидалось, до конца мая все погасили. Все бонусы точно будут выплачены до конца этой недели", - сообщили в пресс-службе.

"Хумо" был основан в 2018 году. Команда выступает в Ташкенте на "Хумо-Арене", вмещающей 12500 зрителей. В минувшем сезоне "Хумо" занял 7-е место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата ВХЛ, в первом раунде плей-офф выиграл у "Тороса" (4-3), а во втором проигрывал "Звезде" со счетом 1-3 на момент остановки сезона.