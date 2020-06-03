РФС учредит комиссию при президенте организации по профилактике коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) создаст комиссию при президенте организации по координации работы субъектов футбола по профилактике коронавируса. Об этом журналистам сообщил директор РФС по коммуникациям Кирилл Мельников.

Исполком РФС 15 мая принял решение возобновить сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса.

"Принято решение о создании комиссии при президенте РФС по координации работы субъектов футбола по профилактике коронавируса", - сказал Мельников.

Чемпионат России возобновится 19 июня.