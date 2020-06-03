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World Athletics представила обновленную систему отбора на Олимпийские игры

1 июля 2021 года организация опубликует мировой рейтинг легкоатлетов и квалифицированных на Игры спортсменов
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) представила систему отбора на Олимпийские игры, которая была обновлена из-за последствий, вызванных пандемией коронавирса. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

Основные принципы остаются неизменными - отбор спортсменов происходит через квалификационные соревнования.

До 23 мая 2021 года Национальные олимпийские комитеты, у которых еще нет спортсменов, прошедших квалификацию, подают заявки на участие в соревнованиях - только в марафоне и спортивной ходьбе на 50 км. Для участников остальных соревнований крайний срок - 21 июня.

1 июля World Athletics опубликует мировой рейтинг легкоатлетов и квалифицированных на Игры спортсменов. 2-5 июля Национальные олимпийские комитеты должны будут предоставить заявки спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 на 2021 год, пройдут с 23 июля по 8 августа.

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