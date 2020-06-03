Девятидневный карантин станет условием возвращения легкоатлетов на федеральные базы в июле

ТАСС, 3 июня. Легкоатлеты сборной России смогут приступить к тренировочным сборам на базах Министерства спорта РФ, но для этого им придется пройти тест на коронавирус и девятидневный карантин. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В среду ВФЛА провела совещание с комиссией спортсменов организации. В ходе мероприятия глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что через четыре месяца на базе "Юг-Спорт" завершат строительство первого в России манежа в среднегорье. Строительные работы на "Нижней" базе тоже подходят к завершению. "В июле легкоатлеты смогут приступить к тренировочным сборам на базах министерства спорта, но для этого им придется пройти обязательный тест на коронавирус и девять дней самоизоляции в номере", - говорится в сообщении.

Работа по возобновлению тренировочного процесса началась 25 мая. Первыми к работе вернулись базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" (Подмосковье). С 1 июня открылись четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.