Чемпионат России по легкой атлетике планируется провести в середине сентября в Чебоксарах

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовала национальным федерациям провести чемпионаты, отложенные из-за пандемии коронавируса, с 8 по 9 августа. В воскресенье ВФЛА и комиссия спортсменов организации провели двухчасовую видеоконференцию, в которой принял участие глава федерации Евгений Юрченко. В рамках совещания была достигнута договоренность, что чемпионат России пройдет в середине сентября в Чебоксарах.

ТАСС, 3 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) планирует провести чемпионат России в середине сентября в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Также стороны обсудили Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Представителей комиссии спортсменов волнуют завышенные нормативы, долгое ожидание приказов Министерства спорта и сложности с выполнением нормативов на звание мастера спорта международного класса. Кроме этого, было озвучено предложение создать четкие критерии для получения и контроля выдачи экипировки.

На совещании была затронута проблема нехватки квалифицированных кадров и предложено проработать вопрос доплат врачам и массажистам сборной для удержания специалистов в спортивной сфере. Представители комиссии также подняли вопрос о возврате пошлины в $250 всем легкоатлетам, выступающим в официальных соревнованиях World Athletics.