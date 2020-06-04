Тарасов рассчитывает на поддержку государства в вопросе спасения СБР от банкротства

СБР с начала года задолжал контрагентам более €354 тыс. Больше €500 тыс. организация должна компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) за продолжающийся процесс восстановления своих прав. Также существуют текущие задолженности в районе 20 млн рублей. При этом основной спонсор СБР "Газпром" приостановил финансовые выплаты на фоне управленческого кризиса в биатлонной организации.

"Я пока не вижу выхода из этого положения, долгов куча, чтобы спасти федерацию, надо вмешаться Министерству спорта РФ, Олимпийскому комитету России, - сказал член правления СБР Тарасов. - Футболу помогают? Почему бы тогда не помочь биатлону в такой критический момент и не вытащить его из болота? Биатлон - второй по популярности вид спорта в стране".

При этом Тарасов считает, что Владимир Драчев должен сохранить пост президента СБР. Большая часть членов правления инициировала внеочередные выборы главы организации, однако Тарасов и еще один член правления, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, выступают против проведения выборной конференции.

"Суммарные долги в €1 млн перед IBU организовались не при Владимире Петровиче, а при его предшественниках. Но именно он должен сейчас за них рассчитываться, и при этом его подставляют со всех сторон. Создается ситуация, чтобы спонсоры не давали деньги, и в этом участвуют члены правления - наш аппарат, люди, которые должны помогать ему".

"Могут прийти люди, которые вообще не разбираются в биатлоне, у которых только личные интересы. Про Драчева пишут всякую ересь, говорят о том, что он хотел заработать какие-то деньги. Но у Владимира Петровича личных интересов в биатлоне нет. Я верю, что у него душа болит за биатлон, он сильно переживает", - добавил он.