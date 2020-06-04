Российские гребцы сдадут тесты на коронавирус на тренировочном сборе в Рузе

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле перед началом учебно-тренировочного сбора пройдет тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

С начала апреля из-за пандемии коронавируса были закрыты подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Сборная по академической гребле в апреле была вынуждена прервать тренировочный сбор в Бронницах из-за закрытия базы. Российские гребцы должны возобновить тренировочные мероприятия 8 июня на подмосковной базе в Рузе.