Российские гребцы сдадут тесты на коронавирус на тренировочном сборе в Рузе

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России по академической гребле перед началом учебно-тренировочного сбора пройдет тестирование на коронавирус. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
С начала апреля из-за пандемии коронавируса были закрыты подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Сборная по академической гребле в апреле была вынуждена прервать тренировочный сбор в Бронницах из-за закрытия базы. Российские гребцы должны возобновить тренировочные мероприятия 8 июня на подмосковной базе в Рузе.
"С понедельника спортсмены должны будут заехать на базу, конечно, проведя все необходимые мероприятия. Силами ФМБА (Федерального медико-биологического агентства - прим. ТАСС) на федеральных базах обеспечена сдача тестов на коронавирус, - отметил Свирин. - Мы заезжаем на базу, регистрируемся, расселяемся по одному человеку в номер, сдаем тест. В течение суток определяется результат, если все без проблем, начинаем тренировочный процесс, используя все необходимые средства защиты".
"Сборная в Рузе будет жить, по сути, в резервации. Обслуживающий персонал будет постоянно проходить тестирование и работать вахтовым методом", - добавил собеседник агентства.