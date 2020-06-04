Участниками тренировочного сбора в подмосковной Рузе станут 35 российских гребцов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. В тренировочном сборе в Рузе примет участие около 50 человек, в том числе 35 спортсменов основного состава сборной России по академической гребле. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Общее количество участников сбора в Рузе - 51 человек. 35 спортсменов и порядка 15 специалистов: тренеров, врачей, массажистов", - сообщил Свирин.

С начала апреля из-за пандемии коронавируса были закрыты подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Сборная по академической гребле в апреле была вынуждена прервать тренировочный сбор в Бронницах из-за закрытия базы. Российские гребцы должны возобновить тренировочные мероприятия 8 июня на базе в Рузе, перед началом тренировок они сдадут тесты на коронавирус.