Сумма от штрафов ФК "Спартак" пойдет на оказание медицинской помощи детям

ТАСС, 4 июня. Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу "Спартака" по переводу средств от штрафов команды в фонд "Спартак - детям". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Фонд получит средства от штрафов за матчи клуба против московского ЦСКА в Кубке России и "Краснодара" в чемпионате России. Суммарный объем взыскания должен был составить 550 тыс. рублей.

Средства пойдут на покупку активного протеза предплечья для 16-летнего Кирилла Гриценко и операцию по пластике связок коленного сустава для 15-летней Насти Пингачевой. Гриценко приедет в Москву после снятия карантинных ограничений.