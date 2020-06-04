Кравцов: присуждение Ворониной конькобежного "Оскара" является знаменательным событием

Специальный приз имени Оскара Матисена вручается раз в год за лучшее достижение сезона. Воронина в феврале 2020 года на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) выиграла золотую медаль в забеге на 5000 м, она показала результат 6 минут 39,021 секунды.

"Бесспорно, это очень знаменательное событие, фактически это конькобежный "Оскар". Российские и советские конькобежки до сей поры не получали такую награду, у мужчин последним советским обладателем "Оскара" был Николай Гуляев в 1987 году. Это очень приятное и важное событие, поздравляю Наталью Воронину, ее тренеров, всех, кто приложил усилия к тому, чтобы она достигла таких результатов, установила мировой рекорд", - отметил Кравцов.

"В последние годы с Натальей работает Павел Абраткевич, ему, конечно, отдельная благодарность, как и всему персоналу команды. Побеждает спортсмен, но за ним стоит большой коллектив: тренеры, медицинские работники, персонал - все, кто помогает работать и достигать результата. Безусловно, это очень важная награда", - добавил собеседник ТАСС.

25-летняя Воронина на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити завоевала первую золотую награду на мировом первенстве, до этого в ее активе было семь бронзовых медалей. Спортсменка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м.