Федерация керлинга России не получала информацию о нарушениях антидопинговых правил

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Информация о нарушениях спортсменами антидопинговых правил в Федерацию керлинга России (ФКР) не поступала. Об этом ТАСС заявил президент ФКР Дмитрий Свищев.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 30 апреля сообщило о завершении проверки данных 298 российских спортсменов из базы московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Результаты расследования переданы 27 международным федерациям и одному организатору соревнований, в том числе информация по 145 атлетам, с чьими данными, как утверждает WADA, проводились манипуляции.

В четверг пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF) сообщила ТАСС, что получила пакет данных от WADA.

"У нас нарушений не было. Мы ничего [от WCF] не получали", - сказал Свищев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с LIMS. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).