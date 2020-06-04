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Летние олимпийские виды спорта

МОК заявил, что продолжит поддерживать реформы в Международной федерации тяжелой атлетики

В четверг комиссия Макларена разослала отчет о коррупции в федерации во время президентства Тамаша Аяна

ТАСС, 4 июня. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что продолжит поддерживать новое руководство Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в его стремлении к реформированию. Заявление опубликовано пресс-службой МОК.

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В четверг независимая комиссия Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства IWF, заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Речь идет в том числе о покрытии допинговых нарушений.

"МОК получил доклад профессора Макларена и очень тщательно его изучает. Его содержание глубоко разочаровывает", - говорится в заявлении. Также там отмечается, что МОК будет вести работу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), чтобы выявить возможные нарушения, допущенные в тяжелой атлетике на Олимпийских играх.

МОК подчеркивает, что на протяжении последних трех лет требовал изменений в управлении IWF. Также организация выдвигала ряд критериев для федерации тяжелой атлетики под угрозой исключения вида спорта из олимпийской программы.

Аян находился в руководстве IWF на протяжении 44 лет, из них 20 лет - на посту президента. В апреле он ушел в отставку на фоне громких обвинений в коррупции. И. о. президента федерации является Урсула Папандреа из США.

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