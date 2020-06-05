ОКР ведет переговоры с "Аэрофлотом" о продолжении сотрудничества

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Контракт Олимпийского комитета России (ОКР) и "Аэрофлота" истекает в 2020 году, ведутся переговоры о его продлении. Об этом на итоговом заседании коллегии Минспорта РФ заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате.

"Контракт истекает в конце 2020 года, и в настоящее время с авиаперевозчиком ведутся переговоры о его продлении, - заявил Поздняков. - Авиаперелеты [на Олимпиаду в Токио] предполагается организовать преимущественно регулярными рейсами "Аэрофлота".

"Аэрофлот" сотрудничает с ОКР с 1994 года. Последнее соглашение было подписано в 2017 году.