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В ФМБА заявили, что укомплектованность сборных России врачами агентства достигла 99%

В 2019 году кадровый состав агенства увеличился на 30 человек

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/.Cборные команды России укомплектованы врачами Федерального медико-биологического агентства на 99 процентов. Об этом в пятницу на заседании итоговой коллегии Минспорта РФ сообщила заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Юлия Мирошникова.

Заседание коллегии проходит в пятницу в удаленном формате.

"Укомплектованность команд врачами достигла 99 процентов. Мы внедрили новые технологии - в 2019 году нам удалось увеличить кадровый состав на 30 человек, в части фармокологического обеспечения отработаны 30 тыс. заявок команд", - сказала Мирошникова.

"В 2019 году количество обеспеченных сборов и соревнований с участием сборных составило 7 265, - отметила Мирошникова. - В 2019 году мы отработали и внедрили 34 научные работы".

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