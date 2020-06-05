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Дюков: РФС своевременно отреагировал на ситуацию, связанную с коронавирусом

Первая игра возобновленного чемпионата России состоится 19 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) сумел своевременно и правильно отреагировать на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил президент РФС Александр Дюков.

Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России. Первая игра состоится 19 июня.

"Мы [РФС] правильно и своевременно отреагировали на ситуацию в середине марта. Понимаю, что в условиях недостатка знания о новом вирусе, нехватки средств диагностики и индивидуальной защиты мы приняли единственно верное решение остановить соревнования", - заявил Дюков.

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Российский футболДюков, Александр ВалерьевичВлияние коронавируса на спорт
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