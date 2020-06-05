Автобус "Бенфики" закидали камнями после матча чемпионата Португалии по футболу

ТАСС, 5 июня. Автобус лиссабонского футбольного клуба "Бенфика" закидали камнями после первой встречи возобновленного чемпионата Португалии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Инцидент произошел 4 июня после домашней игры 25-го тура против "Тонделы" (0:0), когда команда направлялась в тренировочный центр. "Бенфика" призывает власти к расследованию инцидента и принятию мер.

По итогам произошедшего пострадали футболисты Юлиан Вайгль и Андрия Живкович, которые были доставлены в больницу для обследования после попадания осколков.

"Бенфика" и "Порту" лидируют в чемпионате Португалии, набрав по 60 очков. Третье место занимает "Брага" с 46 очками в активе.

Португальский чемпионат был приостановлен в марте после 24 туров первенства. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Италии - 20 июня, Испании - 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.