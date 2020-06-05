Коллегия Минспорта РФ признала результаты работы в 2019 году удовлетворительными

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Коллегия Министерства спорта РФ на своем заседании, проходившем в пятницу в режиме видеоконференции, признала работу в спортивной сфере в 2019 году удовлетворительной. Об этом сообщил, подводя итоги заседания, министр спорта России Олег Матыцин.
"Результаты 2019 года предлагаю признать удовлетворительными, - сказал Матыцин. - Поступившие предложения предлагаю принять и утвердить до 10 июня".
Матыцин стал министром спорта РФ в середине января, сменив на этом посту олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова.