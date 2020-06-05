Проект "Северная ходьба - новый образ жизни" стартовал в 43 регионах России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Всероссийский проект "Северная ходьба - новый образ жизни", проводимый Добровольным физкультурным союзом при грантовой поддержке Минспорта РФ, стартовал в 43 регионах России. Об этом организаторы проекта сообщили ТАСС в пятницу.

Проект направлен на приобщение людей трудоспособного возраста к регулярным занятиям северной ходьбой, его инициатором является чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. В рамках проекта пройдут открытые уроки, тренировки с инструкторами и соревнования. Планируется, что в проекте примут участие около 1720 сотрудников предприятий и госкорпораций. Более 200 инструкторов по северной ходьбе из 43 регионов РФ пройдут обучение, будут подготовлены около 300 судей для проведения соревнований.

"Северная ходьба является прекрасным способом тренировки выносливости организма, она повышает функциональные резервы тела вне зависимости от возраста и физического состояния, - отметила Слуцкая. - Во время занятий тренируется большое количество мышц тела, в этот момент задействованы не только мышцы ног, но и рук, плечевого пояса, а также туловища. Этот процесс сопровождается значительным повышением энергозатрат организма и тренировкой всех систем человеческого организма, в первую очередь речь идет о сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Благодаря этому у человека, занимающегося северной ходьбой, получается в значительной степени компенсировать дефицит движения, снизить риск появления заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни".

"Северная ходьба также окажет значительную помощь в поддержании или улучшении физической формы людям, которые ведут активный образ жизни. По своему влиянию на организм такая тренировка может быть необходимой интенсивности, северную ходьбу можно рекомендовать и спортсменам. Существует хорошая доказательная база использования этого вида спорта во время реабилитации и при лечении различных заболеваний", - добавила Слуцкая.

В июле и августе 2020 года в рамках проекта пройдут онлайн-курсы по северной ходьбе и практические занятия с инструкторами, в этот же период состоятся отборочные этапы соревнований коллективов в заявленных регионах. Финал состоится в сентябре 2020 года в Москве.

Проект "Северная ходьба - новый образ жизни" реализуется при поддержке Министерства спорта России, а также в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", который направлен на развитие массового спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан.