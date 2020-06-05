РУСАДА отправило официальные письма для оформления нейтрального статуса 65 легкоатлетам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала мая отправило сопроводительные письма 65 легкоатлетам, которые занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене.

"В первую рабочую неделю июня мы отправили официальные письма 62 легкоатлетам, которые хотят получить нейтральный статус. С учетом мая всего 65 человек получили от нас такие письма. Заявки продолжают поступать, на данный момент их 85", - сказала Пахноцкая.

Как сообщал ранее ТАСС, чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также серебряный призер чемпионата мира 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) в середине мая получили все необходимые документы от РУСАДА и ВФЛА, после чего отправили заявки на нейтральный статус в World Athletics.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.