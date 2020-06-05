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Футбол в России

Регламент возобновления сезона РПЛ будет рассмотрен на исполкоме РФС 9 июня

Турнир возобновится 19 июня

ТАСС, 5 июня. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заседании 9 июня рассмотрит вопрос об утверждении регламента возобновления чемпионата и кубка страны. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание исполкома состоится в формате видеоконференции.

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Также на заседании будет рассмотрен вопрос об утверждении календаря Тинькофф - Российской премьер-лиги и Олимп - Кубка России, об определении хозяев в матчах четвертьфинала и полуфинала Олимп - Кубка России.

Во вторник РПЛ опубликовала календарь оставшихся туров сезона чемпионата страны по футболу, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир будет возобновлен 19 июня, а завершится 22 июля. Заполняемость трибун не должна будет превышать 10% от вместимости арен.

После 22 туров первое место в турнирной таблице занимает "Зенит" (50 очков), следом в лидирующей группе располагаются "Локомотив" (41), "Краснодар" (41), "Ростов" (38) и ЦСКА (36).

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