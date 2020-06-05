Повторные тесты на коронавирус в ФК "Оренбург" дали отрицательные результаты

ТАСС, 5 июня. Повторные тесты футболистов и персонала "Оренбурга" на наличие коронавируса показали отрицательные результаты. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первичные тесты 22 мая показали заражение у тренера вратарей Платона Захарчука, на данный момент все игроки, тренеры и персонал здоровы. Три прибывших из-за границы легионера находятся на двухнедельной самоизоляции. Остальные игроки команды приступили к тренировкам.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России, первая игра состоится 19 июня. "Оренбург" с 23 очками занимает 13-е место в таблице, 21 июня команда сыграет в Москве с "Локомотивом".