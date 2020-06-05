СМИ: футболист "Фиорентины" Бадель может продолжить карьеру в "Локомотиве"

ТАСС, 5 июня. Хорватский полузащитник итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Милан Бадель может продолжить карьеру в московском "Локомотиве". Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте .

По его информации, переговоры о переходе 31-летнего футболиста находятся в финальной стадии.

Бадель принадлежит "Лацио", за "Фиорентину" выступает на правах аренды с августа 2019 года. За это время он провел в составе команды 21 матч, отметился одним забитым голом. Также он представлял "Фиорентину" в 2014-2018 годах.

Он является обладателем Кубка Италии. В составе загребского "Динамо" четыре раза становился чемпионом Хорватии. Футболист в разное время выступал за хорватскую "Локомотиву" и немецкий "Гамбург".

В составе сборной Хорватии Бадель сыграл в 47 матчах, отметился двумя голами. Вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира 2018 года в России, где его команда уступила французам со счетом 2:4.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 9 очков.