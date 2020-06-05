СМИ: Вагнер Лав получил предложение от российского клуба

ТАСС, 5 июня. Бразильский нападающий Вагнер Лав, выступавший за бразильский "Коринтианс", получил предложение о переходе от одного из российских клубов. Об этом сообщает Globo Esporte .

Ранее в пятницу 35-летний игрок расторг контракт с "Коринтиансом". По информации Globo, причиной послужило предложение от российской команды.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).

В разное время он также выступал за бразильские "Палмейрас" и "Фламенго", "Монако", турецкие "Аланьяспор" и "Бешикташ".