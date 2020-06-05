"Фрайбург" обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 5 июня. "Фрайбург" победил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Нильс Петерсен (58-я минута). На 68-й минуте матча форвард гостей Алассан Плеа получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Фрайбург" прервал четырехматчевую серию без побед. В предыдущий раз клуб побеждал 7 марта в домашней игре против "Униона" (3:1).

В турнирной таблице чемпионата Германии "Фрайбург" занимает восьмое место, набрав в 30 матчах 41 очко, "Боруссия" идет четвертой, имея в активе 56 очков. В следующем туре "Фрайбург" на выезде сыграет с "Вольфсбургом" 13 июня, "Боруссия" в этот же день в гостях встретится с "Баварией".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.