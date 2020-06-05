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Футбол в Германии

"Фрайбург" обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты "Боруссии" Рами Бенсебаини и "Фрайбурга" Лукас Хёлер EPA-EFE/RONALD WITTEK
Описание
Футболисты "Боруссии" Рами Бенсебаини и "Фрайбурга" Лукас Хёлер
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

ТАСС, 5 июня. "Фрайбург" победил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Нильс Петерсен (58-я минута). На 68-й минуте матча форвард гостей Алассан Плеа получил вторую желтую карточку и покинул поле.

"Фрайбург" прервал четырехматчевую серию без побед. В предыдущий раз клуб побеждал 7 марта в домашней игре против "Униона" (3:1).

В турнирной таблице чемпионата Германии "Фрайбург" занимает восьмое место, набрав в 30 матчах 41 очко, "Боруссия" идет четвертой, имея в активе 56 очков. В следующем туре "Фрайбург" на выезде сыграет с "Вольфсбургом" 13 июня, "Боруссия" в этот же день в гостях встретится с "Баварией".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария29214486-2867
2Боруссия Д29186580-3560
3Лейпциг291610374:3158
4Боруссия М30175857-3656
5Байер29175754-3656
6Вольфсбург29119941-3642
7Хоффенхайм291261140-4842
8Фрайбург301181139-4141
9Герта291081143:5038
10Шальке299101034-4637
11Айнтрахт Ф291051449-5335
12Кельн291041546-5634
13Аугсбург29871440-5631
14Унион29941634-5231
15Майнц29841737-6228
16Фортуна29691431-5827
17Вердер29671630-6225
18Падерборн29471832-6119

 

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