"Фрайбург" обыграл мёнхенгладбахскую "Боруссию" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 5 июня. "Фрайбург" победил "Боруссию" из Мёнхенгладбаха в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Нильс Петерсен (58-я минута). На 68-й минуте матча форвард гостей Алассан Плеа получил вторую желтую карточку и покинул поле.
"Фрайбург" прервал четырехматчевую серию без побед. В предыдущий раз клуб побеждал 7 марта в домашней игре против "Униона" (3:1).
В турнирной таблице чемпионата Германии "Фрайбург" занимает восьмое место, набрав в 30 матчах 41 очко, "Боруссия" идет четвертой, имея в активе 56 очков. В следующем туре "Фрайбург" на выезде сыграет с "Вольфсбургом" 13 июня, "Боруссия" в этот же день в гостях встретится с "Баварией".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|29
|21
|4
|4
|86-28
|67
|2
|Боруссия Д
|29
|18
|6
|5
|80-35
|60
|3
|Лейпциг
|29
|16
|10
|3
|74:31
|58
|4
|Боруссия М
|30
|17
|5
|8
|57-36
|56
|5
|Байер
|29
|17
|5
|7
|54-36
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|11
|9
|9
|41-36
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|12
|6
|11
|40-48
|42
|8
|Фрайбург
|30
|11
|8
|11
|39-41
|41
|9
|Герта
|29
|10
|8
|11
|43:50
|38
|10
|Шальке
|29
|9
|10
|10
|34-46
|37
|11
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|5
|14
|49-53
|35
|12
|Кельн
|29
|10
|4
|15
|46-56
|34
|13
|Аугсбург
|29
|8
|7
|14
|40-56
|31
|14
|Унион
|29
|9
|4
|16
|34-52
|31
|15
|Майнц
|29
|8
|4
|17
|37-62
|28
|16
|Фортуна
|29
|6
|9
|14
|31-58
|27
|17
|Вердер
|29
|6
|7
|16
|30-62
|25
|18
|Падерборн
|29
|4
|7
|18
|32-61
|19