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НБА

Профсоюз игроков НБА одобрил утвержденный руководством лиги формат возобновления сезона

Прерванный из-за пандемии коронавируса турнир должен продолжиться 31 июля
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© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 6 июня. Формат возобновления сезона с участием 22 команд был в пятницу одобрен профсоюзом игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

В четверг руководство НБА утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20, приостановленного из-за коронавируса. Регулярный чемпионат стартует 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Предполагаемым местом проведения всех матчей является парк развлечений Disney World, который расположен в Орландо (штат Флорида, США). В случае семи матчей в финальной серии сезон завершится 12 октября.

"Совет NBPA одобрил дальнейшие переговоры с НБА о формате возобновления сезона с участием 22 команд. Еще предстоит обсудить различные детали. Для принятия этого формата потребуется, чтобы стороны достигли согласия по всем вопросам, имеющим отношение к возобновлению игры", - сказано в заявлении профсоюза.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

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