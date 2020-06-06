Клуб MLS расторг контракт с сербским футболистом из-за критики протестов в США

ТАСС, 6 июня. Клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" разорвал контракт с сербским полузащитником Александаром Катаи из-за критики протестов в США со стороны жены игрока. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Жена футболиста призвала к насилию в отношении участников протеста Black Lives Matter, очередная волна которого была вызвана смертью в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В частности, она опубликовала пост с видео, где полицейские проезжают сквозь толпу демонстрантов, и подписью "Убить гадов". Следом она опубликовала второй пост с фотографией мародера с коробкой кроссовок и подписью "Black Nikes Matter".

Клуб оперативно потребовал от игрока удалить этот пост, сам футболист извинился за действия жены. В заявлении "Лос-Анджелес Гэлакси" отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Катаи перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из "Чикаго Файр" после завершения сезона-2019. В активе 29-летнего полузащитника девять игр за сборную Сербии, три из которых он провел в 2019 году.

Во многих американских штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия.