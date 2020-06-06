Экспертная комиссия ФНЛ одобрила заявления трех клубов ПФЛ на получение лицензии

ТАСС, 6 июня. Три клуба, ставшие победителями зон Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), получили рекомендации со стороны экспертной комиссии Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на получение лицензии для участия в следующем сезоне Олимп-ФНЛ. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

В рамках совещания экспертной комиссии также рассматривались и заявления на получение лицензий от действующих команд ФНЛ.

"В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы столичных "Торпедо", "Спартака-2" и ивановского "Текстильщика", а также трех победителей групп ПФЛ - астраханского "Волгаря", брянского "Динамо" и тольяттинского "Акрона". По итогам заседания было принято решение признать соответствие указанных клубов критериям лиги и рекомендовать Российскому футбольному союзу рассмотреть вопрос о выдаче лицензии", - говорится в заявлении.

Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. "Волгарь" стал победителем зоны "Юг", "Динамо-Брянск" - зоны "Центр", "Акрон" - зоны "Урал-Приволжье".

Следующее заседание экспертной комиссии ФНЛ запланировано на 11 июня. Ранее положительные заключения комиссии получили красноярский "Енисей", "Нижний Новгород", "СКА-Хабаровск", воронежский "Факел", "Чайка" из Ростовской области, томская "Томь", московское "Чертаново" и калининградская "Балтика".