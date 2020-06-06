Джокович назвал экстремальными предлагаемые условия проведения US Open

ТАСС, 6 июня. Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что возможные условия проведения открытого чемпионата США по теннису можно назвать экстремальными. Комментарий Джоковича приводит Blic со ссылкой на эфир Prva TV.

Открытый чемпионат США должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. 31 мая исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер сообщила, что во время турнира может быть использован ряд ограничений, связанных с пресечением распространения коронавируса: игроки будут прибывать на чартерных самолетах с лимитом до пяти человек в команде, организаторы предоставят отдельных физиотерапевтов и массажистов, а до прилета в Нью-Йорк будут проверяться на коронавирус. Также сократится количество судей, больше решений будет приниматься с помощью видеоповторов.

"Я разговаривал с ведущими мировыми теннисистами, мы обсуждали тему продолжения сезона, в том числе и US Open, - сказал Джокович. - Мы уважаем те правила, о которых нам сообщили, но их можно назвать экстремальными. Нам придется спать в гостиницах недалеко от аэропорта (в районе Квинс - прим. ТАСС), чтобы проходить тестирование два или три раза в неделю. Кроме того, мы сможем привести с собой на корт только одного человека, что является невозможным условием - нам как минимум нужны тренер, тренер по физподготовке и физиотерапевт".

По информации испанского издания Marca, организаторы US Open планируют отменить матчи квалификационного раунда, начав сорвенвания с основной сетки турнира.

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля.