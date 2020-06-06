Эксперты исследуют спортивные добавки, которые принимал боксер Беспутин

Ранее менеджер Беспутина Эгис Климас сообщил ТАСС о том, что допинг-проба Б Беспутина была вскрыта 27 мая, результаты станут известны на следующей неделе.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Исследование добавок, которые принимал российский боксер Александр Беспутин, будет проведено после вскрытия допинг-пробы Б. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"На данный момент официального документа о результате пробы Б нет. Но она, скорее всего, покажет то же, что и проба А. В пробе А была очень маленькая концентрация, поэтому понятно, что это могло попасть в организм с добавками. Далее расследование будет продолжено, будут исследованы спортивные добавки", - сказал собеседник агентства.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank ("Топ рэнк").